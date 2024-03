L’effetto Telamone funziona, boom di visitatori alla Valle dei Templi ma riecco i “parcheggi selvaggi”

L’effetto Telamone funziona. Boom di visitatori alla Valle dei Templi di Agrigento in occasione della prima domenica del mese, giornata in cui l’ingresso ai siti archeologici è gratuito. Migliaia di visitatori hanno preso d’assalto la Valle dei templi anche per ammirare la nuova installazione, il maestoso Telamone in posizione verticale.

Tanti turisti, ma anche locali, hanno deciso di trascorrere una domenica diversa passeggiando per le meraviglie della Valle. Numeri importanti che hanno inevitabilmente mandato in tilt la viabilità. La sosta selvaggia è un copione già visto soprattutto in queste giornate.

Centinaia di automobili parcheggiate lungo la carreggiata, in curva, addirittura tra aiuole e terreni incolti. Un fenomeno non per forza strettamente collegato alla capienza dei parcheggi a disposizione. Se lo spazio nei pressi della clinica Sant’Anna era effettivamente tutto esaurito lo stesso non può dirsi del parcheggio al tempio di Giunone dove fino al tardo pomeriggio erano diversi gli stalli a disposizione.