L’empedoclino Michele Cimino nuovo presidente di Asstra Sicilia

Michele Cimino, alla guida di Amat Palermo, e’ il nuovo presidente di Asstra Sicilia, organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa del settore del trasporto pubblico locale e regionale.

L’assemblea ha eletto vice presidente Massimo La Rocca, direttore generale di Atm Trapani e componenti del Comitato di presidenza Samuela Scelfo, in rappresentanza del gruppo Sais Trasporti, Giuseppe Campagna, presidente di Atm Messina e Salvatore Fiore, direttore generale di Fce Catania.

“Abbiamo provveduto a definire al meglio la rappresentanza dell’associazione – dice il neo presidente Michele Cimino – da un lato valorizzando la peculiarita’ delle Citta’ metropolitane e della mobilita’ urbana, sia su gomma che su ferro anche con l’importante contributo che apportera’ Fce Catania, in quanto servizi sempre piu’ centrali nell’ambito della ripresa economica dell’isola e delle linee attuative del Pnrr volute dal governo nazionale, dall’altro nell’ottica della continuita’ associativa”. “Riconosciuti il lavoro di squadra ed i risultati ottenuti in questi anni – aggiunge il vice presidente La Rocca – vengono valorizzate anche realta’ urbane piu’ piccole come Trapani”.