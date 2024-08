”Pi nun perdiri lu cuntu”, Ibla in concerto a Sant’Angelo Muxaro

Arriva a Sant’Angelo Muxaro Claudia Iacono in arte “Ibla”. Giovane talento della musica italiana, che dopo essersi distinta ed affermata su noto talent show di canale 5, adesso gira piazze e teatri con un suo progetto musicale “PI NUN PERDIRI LU CUNTU” .

E’ un concerto dedicato a Rosa Balistreri, una ricerca durata sette anni, per portare alla luce una delle storie più incredibili che la Sicilia possa conoscere. Il progetto ha l’obiettivo di far conoscere le canzoni folk siciliane alle nuove generazioni, perché credo, dice Ibla, che la nostra cultura ed i nostri canti siano patrimonio dell’umanità e perderle significherebbe rinunciare a chi siamo. “Ci siamo impegnati a riarrangiare in chiave moderna le canzoni più significative di Rosa Balistreri, collegandole passo dopo passo alla sua vita, che verrà raccontata durante lo spettacolo, così che lo spettatore, possa vivere un vero e proprio viaggio nel tempo”. Sul palco saranno presenti scenografie create dalla stessa artista, che tentano di far suscitare nell’ascoltatore, sentimenti immagini ed emozioni che descrivono la Sicilia nella sua essenza. Lo spettacolo a Sant’Angelo Muxaro, si terrà in Piazza Umberto I* il 16 agosto alle 22.00 a conclusione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Lo spettacolo rientra, anche, in un programma più ampio, che ha visto il piccolo borgo dei Sicani, tra i protagonisti in Sicilia del progetto “Turismo delle Radici”. La scelta del particolare progetto musicale di Ibla, si muove in questa direzione, sostiene il Sindaco Tirrito e vuole essere un modo per rafforzare il legame dei nostri emigrati con le nostre radici