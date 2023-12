Porto Empedocle, inaugurata nuova pilotina del porto

Oggi è stata inaugurata la nuova pilotina del porto di Porto Empedocle a disposizione del pilota del porto per il servizio di appoggio ai mercantili in entrata e in uscita del Porto. Si tratta di una ex motovedetta della Guardia costiera che è stata dimessa e messa all’asta, acquistata dalla corporazione dei piloti e adattata alle esigenze di pilotina. La cerimonia d’inaugurazione con la benedizione di don Gioacchino Falsone alla presenza del pilota Daniele Ricchetti, del comandante della capitaneria di porto di Porto Empedocle Antonio Ventriglia, Gabriele Servidio comandante Capitaneria di Licata e Lorenzo Masci comandante di Gela.