Promozione del pescato siciliano, finanziamento di 30 mila euro per Sciacca

Il Comune di Sciacca ha ottenuto un finanziamento regionale di 30.000 euro per la realizzazione della seconda edizione di “Mare Nostrum”, iniziativa dedicata alla promozione del pescato siciliano che si svolgerà nel mese di agosto. Lo rendono noto il sindaco Fabio Termine e l’assessore alla Pesca Francesco Dimino.

“Con la pubblicazione della graduatoria definitiva – dichiarano – il Comune di Sciacca è stato ammesso a finanziamento. Si tratta di un importante risultato per la città e per uno dei comparti economici più rappresentativi del territorio. La valorizzazione del pescato locale, della marineria saccense e delle tradizioni legate al mare rappresenta infatti una priorità per l’Amministrazione comunale, che continua a investire nella promozione delle eccellenze ittiche e dell’economia del mare”.

Il sindaco Fabio Termine e l’assessore Francesco Dimino evidenziano che si tratta dello stesso progetto per il quale il consigliere comunale Gabriele Modica aveva diramato una nota stampa diffondendo la notizia di esclusione dal finanziamento regionale, facendo riferimento alla sola graduatoria provvisoria pubblicata dagli uffici regionali.

Dichiara il sindaco Fabio Termine: “Il consigliere Gabriele Modica, qualche giorno fa, ha sostenuto che l’Amministrazione non sarebbe stata sufficientemente attenta nella gestione di questo bando. I fatti dimostrano esattamente il contrario. Il Comune di Sciacca ha presentato il progetto nei termini previsti, ha seguito tutte le procedure richieste dagli uffici regionali e alla fine ha ottenuto il finanziamento. Proprio per questo sorprende che un consigliere comunale confonda una graduatoria provvisoria con una graduatoria definitiva. Tra le due esistono verifiche, integrazioni documentali e soccorsi istruttori previsti dalla normativa. Si tratta di un passaggio amministrativo ordinario che chi ricopre un ruolo istituzionale dovrebbe conoscere bene prima di formulare accuse o esprimere giudizi definitivi. Questa Amministrazione lavora come ha sempre lavorato, con la massima serietà e determinazione per sfruttare ogni opportunità. E lo fa fin dall’inizio, fin dal periodo in cui il consigliere Modica l’ha sostenuta. Eviti in futuro di diffondere informazioni non corrette ed eserciti il proprio ruolo con spirito di collaborazione”.

“Al di là della polemica politica – aggiunge l’assessore alla Pesca Francesco Dimino – il dato che interessa ai cittadini e agli operatori del settore è che Sciacca ha ottenuto un finanziamento per promuovere il proprio pescato e sostenere una delle principali economie della città. Mare Nostrum nasce proprio con questo obiettivo: valorizzare il lavoro dei nostri pescatori, promuovere il consumo del pescato locale e rafforzare il legame tra mare, identità e sviluppo economico. Il progetto è stato valutato positivamente dalla Regione ed è stato finanziato. Questo è il risultato concreto che oggi portiamo a casa. Continueremo a lavorare in questa direzione. Questa Amministrazione comunale, in stretta collaborazione con gli uffici del Comune, è impegnata quotidianamente a intercettare risorse e opportunità attraverso bandi regionali, nazionali ed europei. Non tutti i bandi si vincono, ma il nostro dovere è esserci, progettare, partecipare e mettere Sciacca nelle condizioni di ottenere il maggior numero possibile di finanziamenti utili alla crescita del territorio. È questo il lavoro che stiamo portando avanti e che continueremo a portare avanti con determinazione”.