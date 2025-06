RC Auto: come scegliere l’assicurazione più conveniente nel 2025

La copertura RC Auto è necessaria per poter circolare con la propria vettura. Si tratta di uno dei costi fissi che bisogna considerare quando si utilizza un’auto. Per tutti gli automobilisti c’è sempre la possibilità di minimizzare il costo della RC Auto, andando a scegliere la polizza auto più conveniente.

Le opzioni sono tante ma il risparmio è semplice da raggiungere. Con la comparazione dei preventivi, ad esempio, c’è la possibilità concreta di dare un taglio netto al costo della polizza, sia considerando la sola copertura RC sia andando ad aggiungere eventuali garanzie accessorie, per arricchire le tutele.

Una soluzione veloce per individuare la polizza più conveniente è quella di ricorrere al comparatore gratuito di assicurazione auto su Segugio.it. Basta inserire la targa del proprio veicolo per individuare una proposta conveniente, da attivare direttamente online, andando così a tagliare i costi dell’assicurazione.

Cambio compagnia: un’opzione per risparmiare

Uno dei metodi più semplici ed efficaci per risparmiare sulla RC Auto è rappresentato dalla possibilità di cambiare compagnia assicurativa. Il contratto dell’assicurazione auto ha una durata annuale (a meno di non puntare su una polizza di durata ridotta) e non prevede il tacito rinnovo. In sostanza, la compagnia invia un preventivo al cliente prima della scadenza, con il nuovo prezzo aggiornato. Prima di accettare il preventivo, è buona norma valutare sempre le opzioni alternative. In questo modo, infatti, è possibile verificare se ci sono compagnie più convenienti e in grado di garantire un risparmio sulla polizza.

Attenzione alle garanzie accessorie

La copertura RC Auto può essere arricchita dalle garanzie accessorie (assistenza stradale, furto e incendio, tutela legale, kasko etc.). Il contraente può scegliere quali garanzie aggiungere. È possibile anche attivare la RC Auto senza aggiungere alcuna garanzia accessoria. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare: le garanzie accessorie possono comportare costi extra significativi. Di conseguenza, è necessario valutare con attenzione le opzioni disponibili per capire se le tutele extra siano realmente necessarie.

Con le auto elettrificate si risparmia

Uno dei trend più recenti del mercato assicurativo italiano è rappresentato dalla possibilità di ridurre i costi della copertura RCA scegliendo un’auto ibrida o elettrica. A confermare questo dato è un’indagine dell’Osservatorio di Segugio.it relativa al primo trimestre del 2025. Rispetto a un modello “tradizionale”, con un’auto ibrida la spesa per la polizza si riduce dell’8,8% mentre con un’elettrica del 6,5%. Si tratta di un aspetto da considerare anche in fase di acquisto di una nuova auto: scegliere l’elettrificazione può garantire un risparmio annuale sulla polizza.

Il confronto dei preventivi è l’arma in più

Scegliere di confrontare i preventivi, prima di attivare una polizza, è un’arma in più per gli automobilisti che hanno la possibilità di ridurre in modo significativo il costo della polizza auto. Tramite Segugio.it, ad esempio, è possibile individuare un’assicurazione conveniente andando a calcolare più preventivi in pochi secondi (basta inserire una sola volta la targa del proprio veicolo e seguire la procedura).

Il confronto può essere esteso anche alle garanzie accessorie, con l’utente che può selezionare le coperture extra da affiancare alla RCA, andando poi a verificare i costi relativi alle proposte delle singole compagnie. Il preventivo scelto potrà poi essere attivato direttamente online, riducendo al minimo i tempi necessari per poter contare su una copertura assicurativa attiva per il proprio veicolo.