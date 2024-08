Rischiano di annegare ad Eraclea Minoa, due bagnini salvano 5 persone

Cinque persone hanno rischiato di annegare ad Eraclea Minoa, a soccorrerle, in tre diversi interventi due bagnini in servizio a Lido Garibaldi alla seconda spiaggia, Giuseppe Tavormina e Domenico Canzeri.

“Una giornata impegnativa, il mare mosso ha messo diverse persone in difficoltà, per fortuna è andato tutto bene”, racconta il titolare dello stabilimento Roberto Ragusa.

Il primo intervento dei bagnini in mattinata, quando hanno soccorso una donna agrigentina di 69 anni risucchiata dalle onde alla seconda spiaggia; poi a trovarsi in difficoltà a mare una famiglia, padre, madre e bambino soccorsi col pattino dai due bagnini che hanno avuto non poche difficoltà per le condizioni del mare; e a seguire un 65enne di Alessandria della Rocca che aveva difficoltà a tornare a riva.