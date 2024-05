S.Margherita di Belice, abbandona rifiuti davanti il centro raccolta: beccato dalle telecamere

Un cittadino di Santa Margherita di Belice è stato beccato dalle telecamere mentre stava per abbandonare sacchi di spazzatura davanti al centro di raccolta della SA.MO.

“Non daremo tregua a queste persone incivili finché il fenomeno non sarà totalmente eliminato. Non è possibile accettare che per maleducazione, pigrizia e menefreghismo, ci siano persone che abbandonano rifiuti in questo modo: lo smaltimento anche di oggetti ingombranti è semplicissimo, così come non c’è ragione di abbandonare i rifiuti accanto ai contenitori anziché dentro. Con la telecamera mobile di sorveglianza continueremo ad essere inflessibili”, commenta Maurizio Miliziano, amministratore unico della Samo ambiente srl.

Il centro è aperto ai cittadini e segue i seguenti orari: lunedì giovedì e sabato dalle ore 11:30 alle ore 13. Mercoledì di pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17. E’ quotidianamente presente il personale SAMO.