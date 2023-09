Scontro tra auto e volante polizia a Palermo, 3 feriti

Grave incidente in centro a Palermo nella serata di martedì, quando una volante della Polizia si è ribaltata dopo aver impattato contro un’altra vettura in Piazza Sant’Antonino, nei pressi dell’incrocio tra via Maqueda e corso Tukory. Per cause in via di accertamento, l’auto dentro la quale vi erano due agenti ha sbandato, colpito una Lancia Y rossa e ha terminato la propria corsa cappottando. Diversi passanti, tra cui alcuni turisti, hanno subito provato a soccorrere gli agenti e gli occupanti dell’altro mezzo coinvolto. Sono tre i feriti trasportati in ospedale dai sanitari del 118 e non versano in gravi condizioni, mentre sia la volante della Polizia che l’altra auto hanno riportato danni consistenti. Distrutto anche un semaforo, mentre la vetrina di un negozio è stata lambita ma non colpita. (Foto Blogsicilia)