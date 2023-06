Allarme bomba in via La Farina a Palermo. Un pacco sospetto è stato segnalato alla sala operativa della polizia. Stanno intervenendo i vigili del fuoco del nucleo Nbcr e anche gli artificieri. La polizia ha transennato la zona in attesa di terminare gli accertamenti. Dentro all’involucro sospetto gli artificieri hanno trovato delle bottiglie di plastica. Il pacco è stato fatto brillare.