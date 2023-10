Droga in carcere con i droni, il Seppe: “dobbiamo creare dei nuclei specializzati”

Carenza di personale e criticità varie alla casa circondariale di Agrigento. Questa mattina si è svolta un’assemblea sindacale alla presenza del segretario generale del Sappe, Donato Capece, del segretario regionale Calogero Navarra e del segretario provinciale Salvatore Gallo Cassarino.

“L’istituto di Agrigento è un istituto importante. L’organico non è sufficiente, ma l’apprezzamento va a questo personale che nonostante tutto fa enormi sacrifici per garantire sicurezza ai cittadini e proprio nei giorni scorsi sono riusciti a sventare l’ingresso di droni all’interno del carcere con oggetti non consentiti o droga. Lo Stato è 10 anni indietro rispetto alla criminalità organizzata. Noi non possiamo abbattere i droni con le fionde, dobbiamo creare dei nuclei specializzati che li intercettano e sequestrarlo. Cosi possiamo fare prevenzione.” Cosi Donato Capece.