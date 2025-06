Accusa malore in strada, poliziotti lo salvano con manovre di emergenza

Momenti di panico ieri pomeriggio nel quartiere balneare di San Leone. Un uomo, che stava percorrendo a piedi il viale delle Dune, ha accusato un malore e si è improvvisamente accasciato al suolo privo di sensi. La scena è stata notata da diversi passanti che, vedendo una Volante della polizia passare da quelle parti, non ci hanno pensato due volte a fermarla.

I poliziotti si sono immediatamente occupati dell’anziano eseguendo le manovre di primo soccorso nel tentativo di rianimarlo. Ed in effetti il cuore dell’uomo ha ripreso a battere prima dell’arrivo del personale medico che lo ha poi trasferito d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio. Decisiva, anche in questo caso, una staffetta della polizia con due Volanti. L’anziano si trova adesso ricoverato in prognosi riservata ma grazie alla preparazione e alla formazione dei due poliziotti si può sperare ancora nel miracolo.