Mafia: assolti imprenditori e poliziotti

Non erano i prestanome della famiglia dei Rinzivillo gli imprenditori Luca di Gela che sono stati assolti a conclusione del procedimento penale “Camaleonte”.

Per i tre imprenditori Salvatore Luca, Rocco Luca e Francesco Luca – secondo il dispositivo letto dal tribunale collegiale di Gela presieduto da Miriam D’Amore (a latere Serena Berenato e Fabrizio Giannola – non c’è stato concorso esterno in associazione mafiosa.

Assolti anche due poliziotti, il primo dirigente di Pubblica sicurezza, Giovanni Giudice (in servizio con rui di prestigio a Gwla, Caltanissetta, Agrigento, Perugia e Ancona) – che ha rinunciato alla prescrizione – e Giovanni Arrogante. Nel calderone giudiziario sono finiti anche diversi parenti dei Luca ai quali nel tempo erano state intestate le società per la vendita di auto e quelle immobiliari.