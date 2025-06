Soccorso dalla polizia dopo malore in strada, il 53enne non ce l’ha fatta 

Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi nonostante l’intervento di due poliziotti che, con delle manovre di primo soccorso, avevano tentato di rianimarlo. Poi la corsa in ospedale con tanto di staffetta delle Volanti e il ricovero in terapia intensiva. Oggi la tragica notizia. Il cinquantatreenne di Favara che ieri pomeriggio ha accusato improvvisamente un malore mentre camminava lungo il Viale delle Dune, a San Leone, è deceduto oggi al San Giovanni di Dio.

Le sue condizioni, secondo prime informazioni, sarebbero nuovamente peggiorate fino alla morte. L’uomo lascia moglie e due figli. Il dramma si è consumato ieri pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe accasciato al suolo dopo un malore mentre stava camminando. Sono stati alcuni passanti a notare una Volante della polizia e fermarla. I poliziotti non ci hanno pensato due volte a prestare il primo soccorso e, alternandosi, hanno eseguito delle manovre per rianimarlo. Poi l’arrivo di un medico e del personale del 118 e la corsa in ospedale. Oggi il tragico epilogo.