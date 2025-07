Ad Agrigento in scena “Borsellino” di e con Giacomo Rossetto

​ Ad Agrigento il 16 Luglio alle ore 21.15 presso il Teatro Panoramica Valle dei Templi andrà in scena “Borsellino” di e con Giacomo Rossetto, un omaggio al magistrato Paolo Borsellino, simbolo della lotta alla mafia.

Lo spettacolo, vincitore del premio Grotte della Gurfa per il teatro d’impegno civile, intreccia parole, musiche e immagini per raccontare la vita del magistrato attraverso la descrizione dell’uomo Paolo, un uomo tutto d’un pezzo, un uomo che non accetta compromessi, un uomo dal forte rigore morale, un uomo semplice diventato eroe, il cui lavoro però non è ancora finito. Il giudice Paolo Borsellino, assassinato da Cosa Nostra assieme a cinque agenti della sua scorta nella strage di via d’Amelio, è considerato uno dei personaggi più importanti e prestigiosi nella lotta contro la mafia, insieme al collega e amico Giovanni Falcone.

La serata è organizzata dall’Associazione Nazionale Magistrati sottosezione di Agrigento.