Ad Agrigento la 34ª Rassegna del Mare, “Fofa” torna in libertà, simbolo di rinascita

Si è aperta ieri, nell’atrio “Pippo Montalbano” del Teatro Pirandello, la XXXIV Rassegna del Mare, storica iniziativa di Mareamico che da oltre trent’anni promuove il Mediterraneo come spazio di cultura, economia e sostenibilità. L’edizione 2025, dal titolo “Il futuro del mare: opportunità e sfide”, proseguirà fino a domenica 26 ottobre tra Agrigento e Trapani con incontri, dibattiti e attività didattiche.

La giornata inaugurale è stata segnata dalla liberazione di “Fofa”, una tartaruga Caretta caretta curata dall’Istituto Zooprofilattico di Palermo e tornata in mare sulla spiaggia di San Leone, alla presenza del presidente nazionale Roberto Tortoli, del delegato regionale Claudio Lombardo e di Leonardo Damiani del comitato scientifico.

Durante la presentazione, Tortoli ha richiamato l’urgenza di una nuova economia del mare, capace di coniugare tutela ambientale e sviluppo, mentre Lombardo ha ribadito la necessità di comportamenti quotidiani più responsabili per contrastare l’inquinamento da plastica.

La manifestazione è realizzata da Mareamico con Generazione Mare, con il sostegno dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, FEAMPA, Unione Europea e Libero Consorzio comunale di Trapani, e con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, di ENEA, CNR e Comune di Trapani.