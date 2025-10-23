“Il futuro del mare: opportunità e sfide” parte da Agrigento l’incontro annuale di Mareamico





È iniziato oggi da Agrigento l’incontro annuale di Maremico nazionale. La prima manifestazione è consistita nel rilascio di una tartaruga Caretta caretta, curata dall’Istituto Zooprofilattico di Palermo, nella spiaggia Aquaseltz di San Leone, alla presenza di 200 studenti contenti. Poi le iniziative continueranno a Trapani, dove si alterneranno conferenze, tavole rotonde, gare a sfondo educativo per studenti e momenti divulgativi dedicati ai temi cruciali per l’economia blu: cambiamenti climatici, tutela della biodiversità marina, pesca sostenibile, innovazione, gestione delle risorse, cooperazione tra territori e governance ambientale. Non mancheranno esperienze legate alla cultura del mare, come lo show coking. La manifestazione sarà così arricchita da un racconto del mare che passa anche dalla tavola, in un connubio tra tradizione gastronomica, sostenibilità e innovazione alimentare.