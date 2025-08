Ad Agrigento nasce l’Associazione Fotografica Reflex Club

Prende ufficialmente vita il Reflex Club, una nuova associazione fotografica senza scopo di lucro con l’obiettivo di valorizzare la fotografia come forma d’arte, mezzo di espressione e occasione di incontro.

L’associazione si rivolge a tutti: dai fotografi esperti a chi ha appena iniziato a scattare. Il programma prevede corsi di fotografia base e avanzati, workshop pratici, uscite fotografiche collettive, mostre, serate di confronto, progetti tematici e iniziative per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio agrigentino.

“Tutto inizia con un incontro con Gianfranco Jannuzzo – racconta il presidente Gianni Dibattista – un incontro che ha riportato alla luce una vecchia passione rimasta nascosta per tanto tempo, forse troppo.”

Da quel momento, oltre ad una grande amicizia tra i due, è nata un’idea, un desiderio: trasformare quella scintilla in qualcosa di concreto, condiviso e duraturo. La fotografia è un linguaggio universale: unisce, racconta, lascia traccia. La nostra missione – continua Gianni Dibattista – è creare una comunità viva e partecipata, dove ognuno possa esprimere la propria creatività, imparare, confrontarsi e crescere attraverso la fotografia.”

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da: Gianni Dibattista, Presidente Francesco Novara, Vicepresidente Irene Zunardi, Segretario.

Completano il gruppo dei soci fondatori: Ettore Castorina, Eduardo Cicala e Salvatore Indelicato, che cureranno l’organizzazione di progetti ed eventi, e Luca Dibattista che da San Francisco curerà lo sviluppo del sito web.

Per informazioni o iscrizioni si può contattare il numero 328 6257587 (Gianni Dibattista), la quota associativa annuale è di €12,00 valida fino a dicembre 2026

Presto saremo online anche su social e web, per permettere a tutti di rimanere sempre aggiornati sulle attività del club.