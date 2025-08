Agrigento, dona beni mobili al reparto di Terapia Intensiva neonatale per ringraziare l’operato dei medici e del personale

Un agrigentino per ringraziare i medici e tutto il personale del reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per la cura e la professionalità con cui è stata assistita la figlia in un momento particolarmente delicato della sua vita, ha deciso di donare dei beni mobili (una culla, un letto rianimazione, un materasso, un fasciatoio) per il valore di oltre 9 mila euro, che possano essere utili e funzionali al reparto.

“Questo gesto è non solo un ringraziamento personale, ma anche un riconoscimento pubblico del valore del vostro operato, che spero possa essere d’esempio e monito per tutta la categoria: che il paziente, sempre, sia messo al centro, con rispetto, competenza e umanità. In un tempo in cui la fragilità si è fatta presenza concreta, ho trovato in voi non solo competenza medica, ma anche umanità, responsabilità e dedizione autentica. La vostra scelta di assumervi la piena responsabilità del bene del paziente, mettendo sempre la sua vita e dignità al primo posto, è stata per me testimonianza vivente di ciò che la sanità dovrebbe essere: un luogo in cui l’etica professionale guida ogni gesto, ogni decisione, ogni cura.

Con l’augurio che il vostro lavoro continui ad essere illuminato da questi stessi principi, vi affido questo piccolo contributo, segno concreto della mia riconoscenza e della fiducia profonda che nutro nei confronti di chi ogni giorno sceglie di curare con il cuore, oltre che con la mente“, si legge nella lettera di ringraziamento dell’uomo.