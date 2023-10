Agrigento, 17enne denunciato per l’incendio di un’auto e uno scooter 

Un diciassettenne agrigentino è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di Palermo per l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio. Il giovane sarebbe il responsabile del rogo che lo scorso 13 settembre ha distrutto una Fiat Grande Punto e uno scooter davanti un negozio nel quartiere di Villaggio Mosè.

Una vera e propria bravata che ha causato ingenti danni. Il minore, ripreso dalle telecamere, avrebbe cosparso il casco appiccando il fuoco e colpendolo con una pedata. L’accessorio è finito così vicino ai veicoli che in breve si sono carbonizzati. L’auto è di proprietà di un architetto cinquantenne, ma in uso al figlio diciannovenne, mentre lo scooter è di un commerciante ma in uso alla figlia.

Sono stati i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, a domare l’incendio. I poliziotti della sezione Volanti, al termine dell’attività investigativa e grazie alle telecamere, hanno ricostruito quanto accaduto denunciando il minorenne.