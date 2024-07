Agrigento abbraccia il suo Santo, è il giorno di San Calogero 

Foto Sandro Catanese

Agrigento è pronta ad abbracciare il suo Santo. Il giorno della festa di San Calogero è arrivato. Si aprono oggi ufficialmente le celebrazioni con l’attesissima uscita della Statua fissata a mezzogiorno. Migliaia di fedeli, come da tradizione, attendono questo momento. Già dalla prima mattinata tantissime persone si stanno radunando intorno al Santuario.

L’uscita, come detto, è in programma a mezzogiorno. Quest’anno, come spiegato durante la presentazione, sarà un ritorno alle tradizioni ma in sicurezza. Sarà possibile salire sulla statua ma soltanto in precise fermate: davanti l’Unicredit, subito dopo la sede dei Carabinieri, a Porta di Ponte, in via Atenea, in piazza Santo Spirito, in via Duomo, in piazza Plebis Rea, in via Garibaldi.

Il percorso del Santo sarà quello ormai consolidato: via Aldo Moro, Porta di Ponte, via Gioeni, salita Santo Spirito, via Foderò, San Girolamo, via Duomo, discesa Seminario, via Sferri, via Garibaldi con arrivo all’Addolorata.