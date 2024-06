Agrigento, abilitati 11 nuovi autotrasportatori

Sono 11 i candidati che ieri mattina, nell’aula Pellegrino del Libero Consorzio comunale di Agrigento, hanno superato gli esami per l’abilitazione alla professione di autotrasportatore nazionale e internazionale di merci per conto terzi, organizzati dal Settore “Politiche Attive del Lavoro e dell’Istruzione, Solidarietà Sociale, Trasporti” dell’ex Provincia.

Le prove scritte di questa prima sessione, riservata ai candidati con il cognome compreso fra le lettere A e L, sono state esaminate e valutate dalla commissione presieduta dalla dirigente del Settore, la dott.ssa Maria Antonietta Testone e dalla vice presidente nonchè dirigente responsabile della Motorizzazione di Agrigento, dott.ssa Maria Teresa Russotto. Undici candidati sono risultati idonei e 5 invece quelli che non hanno superato il test.

La seconda prova della sessione, riservata ai candidati con il cognome compreso fra le lettere M e Z, si terrà il prossimo 28 Giugno, sempre nei locali dell’Aula Pellegrino di via Acrone. Per informazioni è possibile rivolgersi al Settore Trasporti in via Esseneto, 66 contattando i numeri telefonici 0922/593645 oppure 593680 ed alle sedi URP del Libero Consorzio nei vari comuni della provincia. Inoltre, sulla home page del sito www.provincia.agrigento.it, è già disponibile l’elenco dei candidati idonei a questa prova di esame con i numeri telefonici da contattare anche per il ritiro degli attestati.

I candidati idonei, potranno così svolgere la professione di autotrasportatore di merci su strada in Italia e su tutto il territorio dell’Unione Europea.