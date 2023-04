Agrigento, alberi abbattuti senza autorizzazione: presentata denuncia 

La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta sul misterioso abbattimento di diversi alberi lungo la strada statale 640, tra i quartieri Caos e Maddalusa, nei pressi della galleria di Porto Empedocle. Inspiegabile il motivo di un vero e proprio scempio.

Tanti gli alberi tagliati e depositati ai lati della carreggiata dando vita anche ad una vera e propria discarica di materiale di risulta.

È stato un dipendente Anas a recarsi dai carabinieri della stazione di Villaseta e denunciare l’accaduto. La zona non sarebbe coperta da telecamere. Al via le indagini per risalire agli autori del gesto e alla ditta che ha commissionato i lavori.