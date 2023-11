Agrigento, altri 13 “sporcaccioni” incastrati dalle fototrappole

Fototrappole in azione ad Agrigento. Le telecamere installate dalla polizia locale hanno incastrato altri 13 “sporcaccioni” che, in barba a qualsiasi basilare norma del senso civile, hanno ben pensato di abbandonare rifiuti in strada. Sono oltre cinquanta gli incivili pizzicati a gettare immondizia lungo la carreggiata nell’ultimo mese. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni. Le immagini, inoltre, saranno inviate alla procura della Repubblica di Agrigento.