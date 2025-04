Migranti: ancora sbarchi a Lampedusa, oltre 900 all’hotspot

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Dopo gli ultimi due approdi delle scorse ore, che hanno portato sull’isola 245 persone, all’hotspot ci sono 935 persone. E’ stato gia’ disposto il trasferimento di 265 di loro con il traghetto di linea che arrivera’ in serata a Porto Empedocle. A soccorrere gli ultimi due natanti e’ stata la capitaneria di porto con le motovedette. A bordo, nel primo, 124 persone fra cui 28 donne e 9 minori. Nel secondo 121 (fra cui 12 donne e 4 minori) bengalesi, pakistani, egiziani, etiopi, sudanesi, somali e nigeriani. Ai soccorritori hanno riferito d’essere salpati dalla spiaggia di Surman e da Zawya, in Libia. Ieri, in tutto ci sono stati sei sbarchi con un totale di 398 persone