Market della droga in cantina, arrestato

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti la Polizia di Stato ha arrestato a CATANIA un 52enne. In una cantina all’ultimo piano di uno stabile del quartiere Zia Lisa, grazie al fiuto dei cani antidroga Maui e Ares della Squadra cinofili di CATANIA, gli agenti hanno trovato alcune buste contenenti quasi 400 grammi di hashish, 300 grammi di marijuana e alcuni grammi di cocaina, oltre a strumenti utili per il confezionamento della sostanza stupefacente. Parte della droga era già suddivisa in dosi pronte per la vendita. Dopo la convalida dell’arresto per il 52enne è stato disposto l’obbligo di dimora con obbligo di permanenza notturna in casa.