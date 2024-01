Agrigento, aperta inchiesta per la morte di una settantenne al Pronto soccorso

La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per la morte di una pensionata settantenne al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. L’indagine, affidata alla Polizia di Stato, scaturisce dall’esposto presentato dai parenti della vittima che chiedono di fare luce su eventuali responsabilità del personale sanitario.

La donna si era presentata in ospedale lamentando dei dolori e, dopo il triage, era stata sistemata su una barella al Pronto soccorso in attesa di essere visitata. Le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. Inutili i tentativi di rianimazione. I familiari hanno così presentato un esposto chiedendo agli inquirenti di accertare eventuali responsabilità. La polizia ha sequestrato la salma e la cartella clinica della donna per ulteriori accertamenti.