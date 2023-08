Agrigento, approvata progettazione definitiva dei lavori di consolidamento del muro di via Alessi

E’ stata da poco approvata, dagli uffici tecnici del Comune di Agrigento, la progettazione definitiva dei lavori di consolidamento del muro della via Alessi, adiacente alla via Papa Giovanni XXIII.

I lavori, oggetto di una sentenza del 2004, hanno di fatto ottenuto, sul progetto definitivo, i pareri di tutti gli enti interessati per cui, a breve, si partirà con la realizzazione dell’intervento. “Ho sollecitato gli uffici per ottenere – spiega l’assessore Gerlando Principato – nel più breve tempo possibile, dal professionista incaricato, la progettazione esecutiva. Siamo certi che la consegna dei lavori avverrà nel più breve tempo possibile, una volta avuto il progetto Esecutivo e avendo già impegnato le somme per l’affidamento dei lavori”.

«Volge verso una lieta conclusione – commenta il sindaco Francesco Miccichè – una vicenda che per anni, senza alcun motivo, ha prodotto solo rabbia e sconforto negli abitanti della via Alessi. Ringrazio l’assessore Principato per la tenacia e la professionalità, insieme al Dirigente del Settore VI ed i dipendenti comunali che stanno dimostrando che con una guida capace è possibile realizzare quello che per tanti anni è sembrato impossibile”.