Al Teatro dell’Efebo va in scena: “Ovidio il poeta relegato. Metamorfosi dell’esilio”

Ci sarà anche uno dei giganti del teatro italiano, ovvero Ugo Pagliai, tra i protagonisti del terzo appuntamento stagionale del Teatro Classico e del Mito al Teatro dell’Efebo. Sabato prossimo alle ore 21:00, “Ovidio il poeta relegato. Metamorfosi dell’esilio”, a cura di Daniele Salvo, con testo di Luigi Raimo e il cast composto dallo stesso Daniele Salvo (già apprezzato quest’anno al Teatro dell’Efebo ne “Le Baccanti di Euripide”), Barbara Capucci, Tommaso Garrè e, come detto, il grande Ugo Pagliai, una carriera lunghissima spesa fra teatro, cinema e televisione impossibile da riassumere in poche righe.

Uno spettacolo di altissimo livello che ripercorre la metamorfosi di Ovidio da poeta ad esule attraverso le storie del suo capolavoro.

Il presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino conferma l’elevato livello del cartellone 2025 allestito dal Libero Consorzio comunale di Agrigento per dare risposte non solo al territorio ma anche al turista in cerca di ulteriori occasioni di intrattenimento.

I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati direttamente su www.giardinoefebo.it o al Box Office di Via Imera, tel. 20500.