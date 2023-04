Agrigento, auto di pensionato nel mirino dei vandali

Vandali in azione ad Agrigento. L’automobile di proprietà di un pensionato di settantadue anni è stata danneggiata in più punti. Qualcuno, armato di un oggetto appuntito, ha ben pensato di rigare la carrozzeria. Il fatto è avvenuto nel quartiere della Bibbirria. Ingente il danno.

Non è chiaro se alla base del gesto ci sia una vendetta personale o soltanto la “bravata” dell’ennesimo malvivente. Non è la prima volta che si registrano episodi del genere. All’uomo, accortosi soltanto la mattina seguente del raid, non è rimasto altro che presentarsi dai carabinieri e denunciare l’accaduto. I militari di Agrigento hanno avviato le indagini. Un aiuto potrebbe arrivare dalla presenza di telecamere nel quartiere.