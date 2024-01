Agrigento, bruciata la porta di ingresso dell’abitazione di un 25enne: indagini 

La porta di ingresso dell’abitazione di un venticinquenne è stata prima cosparsa di benzina e poi data alle fiamme. Il rogo, ovviamente di natura dolosa, è avvenuto in una palazzina in via Platone, nei pressi del cimitero di Bonamorone di Agrigento. Qualcuno è riuscito a introdursi nel palazzo e salire fino al terzo piano. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti. Le fiamme hanno danneggiato la porta e annerito le pareti ma per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Il venticinquenne e i familiari erano fuori casa al momento del rogo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato l’incendio. Al via le indagini dei carabinieri. I militari dell’Arma hanno già sentito il giovane. Al vaglio la presenza di telecamere di sorveglianza. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta.