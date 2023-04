Agrigento, cane ferito messo in salvo da Lala e Li Causi: “va ripristinato il servizio soccorso animali”

Ennesimo soccorso in strada da parte dell’ex assessore comunale Roberta Lala insieme alla veterinaria Lelia Li Causi. Durante la tarda serata di ieri le due si sono occupate di un cane che, riportava delle ferite causate da alcuni morsi di altri cani, era sofferente in un’aiuola del Viale della Vittoria. “E’ impensabile che in una città civile neanche le istituzioni abbiano rispetto per gli animali, direi vergognoso. Su questa storia andrò fino in fondò, il servizio di soccorso animali va ripristinato immediatamente”, scrive sui social Lala. Sul posto, oltre alla dottoressa Li Causi, il dottore Di Mora del Distretto veterinario che malgrado non avesse nessun obbligo ad essere presenti con prontezza e professionalità è intervenuto nel prestare soccorso, anche i Carabinieri che hanno verbalizzato la mancanza di soccorso animali da parte del Comune di Agrigento. “Questa situazione non si puo più tollerare, conclude Lala. “Ci recheremo dai Carabinieri e formalizzeremo denuncia”.