Agrigento Capitale della Cultura: le sfide dell’accoglienza e di una città che guarda al futuro

Definita da Pindaro “la piu’ bella fra le citta’ dei mortali”, Agrigento, nominata Capitale italiana della Cultura 2025, accoglie il bello e il brutto di una storia lunga 2.600 anni. Gli Dei e i ‘Signori dell’abusivismo’ che non hanno risparmiato nemmeno lo spazio dominato dalle colonne di Zeus e della Concordia. Il ponte tra civilta’ e quello ‘Morandi’ riaperto a meta’ nel 2021 dopo essere rimasto chiuso quattro anni per problemi strutturali e dopo un lungo dibattito tra i sostenitori della sua riapertura e quelli dell’abbattimento, alla luce anche del crollo del gemello genovese. Nel mare dell’antica Akragas speranze e tragedie, i sogni (tante volte infranti) di una provincia spesso in fondo agli indicatori economici e della vivibilita’, ma che non rinuncia alle sfide del futuro e dell’accoglienza dei migranti e dei mondi affacciati sul Mediterraneo, con un posto speciale per Lampedusa al centro di specifici progetti culturali. Cosi’, sin dal logo, l’obiettivo dichiarato di questa missione che sembrava impossibile di Capitale della cultura, e’ “Sostenere Agrigento”.

E’ questa la prima istanza portata avanti nel dossier e questo il significato piu’ evidente del logo appositamente realizzato: un elemento templare, si’ decorativo, ma soprattutto strutturale, il telamone che sostiene la citta’. Con uno spostamento della prospettiva, che focalizza l’attenzione non solo sul monumento quanto su chi lo sorregge, non solo sulla citta’ quanto su chi la abita. Il progetto di candidatura si e’ ispirato ai 2600 anni di storia di Agrigento, ma guarda alle persone che racconteranno il progetto di futuro, di visione della citta’ e del rapporto con il territorio circostante. Telamone e’ stato uno degli Argonauti, uno degli eroi che, a bordo della nave Argo, ha intrapreso l’avventuroso viaggio sotto la guida di Giasone alla riconquista del vello d’oro. Il viaggio attraverso il mare, anzi, i viaggiatori che attraversano il mare, alla ricerca di un mantello capace di guarire i mali dell’umanita’. Telamone, viaggiatore mitico, sostiene la citta’ e viene rappresentato nel logo attraverso un richiamo che risale indietro, alle radici del cosmo, composto da Aria, Acqua, Terra e Fuoco, il cui equilibrio costituisce al contempo la base e il punto di partenza dell’esistenza.

Il programma culturale di Agrigento Capitale italiana si ispira cosi’ alle quattro radici di Empedocle. Gli elementi, fondamentali per la vita, generano forza immortale se uniti. Prendendo spunto dai quattro elementi Aria, Acqua, Terra e Fuoco, che vengono tenuti insieme dal concetto di amore e odio, ogni volta che gli elementi, emergendo alla luce, si mescolano in forma di uomo, di bestie selvatiche, di piante o di uccelli, lo chiamano nascere; quando invece si separano, loro parlano di sventurata morte. L’elemento dell’Acqua permette di indagare il tema del Mediterraneo, della transfrontalierita’ della citta’, citta’ di confine, citta’ di arrivi e partenze, oggi e ieri. Il tema delle migrazioni, dell’inclusione, dell’accoglienza, della solidarieta’. La proposta progettuale include, infatti, Lampedusa con la sua ricchezza di suggestioni e visioni di una civita’ matura e inclusiva. Il tema della Terra riporta all’entroterra della provincia. Un entroterra brullo, a volte spoglio, giallo di grano, ma ricco di storie da raccontare. Borghi inesplorati che possono e devono arricchire l’offerta culturale del territorio. L’Aria riconduce al tema del digitale e della nuova necessita’ di connessione che la societa’ si trova a dover affrontare dopo la pandemia, con rinnovati approcci. L’insularita’ e la posizione svantaggiata della citta’ devono essere non piu’ visti come limiti allo sviluppo, ma come ricchezza e nuova forza attrattiva. Al tema del fuoco sono legati anche i prodotti delle persone, i lavorati a mano, i prodotti artigianali. Il fuoco come metafora della comunita’ che vive questo territorio, come luogo dalle mille generazioni. Sono infatti le persone che oggi incidono sui luoghi e ne guidano le scelte future. “Sostenere Agrigento”, dunque, in fondo per Sostenere l’Italia.