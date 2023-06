Agrigento, dal 22 al 24 giugno il centenario della fondazione degli ordini professionali 

Con una manifestazione di tre giorni, in programma dal 22 al 24 giugno prossimo, l’Ordine degli architetti celebrerà il centenario della fondazione degli Ordini professionali degli architetti e degli ingegneri. La giornata del 22 giugno sarà riservata a una lectio magistralis sul tema del rapporto tra “Acqua e Architettura” a cura del professor Franco Purini, uno dei più noti esponenti del neo Razionalismo italiano.

Nel corso dell’evento, che si svolgerà nella sala Zeus del museo archeologico Pietro Griffo, dalle 15,30 alle 19,30, al celebre interprete dell’architettura italiana, sarà consegnato il premio “Matita d’Oro”, istituito dall’Ordine degli architetti di Agrigento, proprio in occasione del centenario della fondazione degli Ordini Professionali degli architetti e degli ingegneri.

“Siamo lieti e onorati – afferma il presidente dell’Ordine, Rino La Mendola – di consegnare questo premio ad uno dei più celebri interpreti dell’architettura italiana degli ultimi cinquant’anni, proprio nel periodo in cui la città di Agrigento è stata designata Capitale italiana della Cultura per il 2025. La manifestazione proseguirà con “Open – Studi aperti” il 23 e il 24 giugno, durante le quali avrà luogo, al Chiostro del Municipio a Sciacca, una mostra di architettura aperta agli studi professionali dell’Agrigentino. L’evento sarà idealmente collegato con altre 104 mostre tenute contestualmente, sul territorio nazionale, dagli altri Ordini italiani, durante le quali gli studi di architettura apriranno contemporaneamente le loro porte al pubblico. È un’ottima occasione – conclude La Mendola – per far conoscere il mondo dell’architettura, non solo agli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto al grande pubblico, con l’idea di avvicinare l’architetto al cittadino e far comprendere l’importanza dell’architettura per la qualità delle nostre città e per la qualità della vita dei cittadini”.