Racalmuto, il consiglio ha approvato il bilancio di previsione 2025/27

Il consiglio comunale di Racalmuto ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027 e i relativi atti propedeutici allo stesso. Con 8 voti favorevoli(maggioranza consiliare) sui 12 presenti l’approvazione dello strumento finanziario segna un passaggio fondamentale per la gestione economica della città.

All’ordine del giorno del consiglio comunale riunito in sessione ordinaria tra gli altri punti anche il programma triennale delle opere pubbliche , il piano triennale delle alienazioni e valorizzazione immobiliari , il Dup documento unico di programmazione e la verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi a residenza. Tutti punti approvati alcuni anche votati dall’opposizione.

“Si tratta di un bilancio in grandissima difficoltà in cui si è cercato di privilegiare le spese fisse come stipendi ed utenze oltre alle attività sociali , unitamente ai servizi scolastici. Un momento importante di agibilità amministrativa. Il nostro scopo è quello di coinvolgere anche chi non ci ha votato, ecco perchè presto convocherò una riunione dei Stati Generali per la risoluzione di una serie di problematiche per lo sviluppo della nostra città”; ha dichiarato il Sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno.

Tra gli emendamenti tecnici che presentava il bilancio: l’acquisto di uno scuolabus per 75.000 euro, votato all’unanimità; il fondo anticipazione liquidità che è una quota accantonata nell’avanzo vincolato; l’incremento della dotazione finanziaria per i lavoratori ex Asu su proposta del Rag. Salvatore Sardo Viscuglia; la proposta di variazione delle tariffe su servizi turistici – culturali e varie manifestazioni di carattere culturale , oltre al pagamento di una cauzione fissata in 500 euro, in caso di danneggiamenti per chi usufruisce di strutture come il teatro su proposta del responsabile del quarto settore Iolanda Salemi. Inoltre tra gli emendamenti come proposto dal responsabile del settore 1 , Dott.ssa Letizia Di Naro uno stanziamento di 19.400 euro per l’attività di censimento sulla popolazione.

Prima di passare alle votazioni dei consiglieri presenti diverse sollecitazioni sono state avanzate dal consigliere di opposizione, Salvatore Petrotto.