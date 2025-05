Ippica, ancora successi per gli allievi dell’ASD Equitazione Agrigentina Giarrizzo

Un altro fine settimana di grandi successi per gli allievi dell’ASD Equitazione Agrigentina Giarrizzo, protagonisti al Centro Ippico “Pietro dei Fiori” in occasione della 3ª Tappa del Progetto Sport FISE Sicilia 2025. Nella categoria B110, Alessia Piazza ha conquistato un ottimo terzo posto nella giornata di sabato, per poi salire sul gradino più alto del podio domenica, portando a casa una meritata vittoria. Mattia Messineo si è distinto con un quinto posto nella categoria B100 Pony, imponendosi poi in entrambe le giornate nella categoria B105 Pony, dimostrando costanza e talento. Nikol Miriam Vella, invece, ha brillato nella categoria B90 Pony, conquistando il primo posto. Tutti gli atleti si sono messi in luce sia nella fase “stile”, ottenendo punteggi altissimi dalla giuria, sia nei percorsi a tempo, dimostrando ottima tecnica, determinazione e competenze. Soddisfatti e orgogliosi i loro istruttori, Filippo La Mantia (Palermo) e Filippo Vullo (Favara), che hanno elogiato l’impegno quotidiano e la crescita costante di questi giovani talenti, sempre più motivati a migliorarsi ogni giorno.