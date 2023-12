Agrigento, ecco il programma dei festeggiamenti per l’Immacolata

Ha avuto inizio giorno 29 Novembre la novena in onore dell’Immacolata che tradizionalmente apre le festività natalizie nella nostra città, la festa culminerà il prossimo 8 Dicembre, giorno della Solennità. Dal 29 Novembre, i pellegrini da tutta la città hanno preso parte alle celebrazioni e alla novena predicata da Don Giuseppe Lentini. Il 7 dicembre, giorno della vigilia, alle 16 la banda musicale “Luigi Parisi” di Raffadali annuncerà per le vie della Città la festa, alle 18.00 si svolgerà la tradizionale “Ascesa” del simulacro sull’altare maggiore, e a seguire la solenne Celebrazione Eucaristica. L’8 Dicembre giorno della Solennità, dopo il risveglio bandistico e la messa mattutina delle ore 9 presieduta dal parroco don Gerlando Montana Lampo, alle 10.45 si svolgerà il consueto omaggio floreale dei vigili del fuoco, alle 11 si terrà il Solenne Pontificale presieduto da S.E. Mons. Alessandro Damiano alla presenza delle autorità civili e militari. Quest’anno la processione consueta si svolgerà con qualche novità. Partirà alle ore 16 dalla Basilica e seguirà il tradizionale tragitto ( via Pirandello, Viale della Vittoria, Atenea, Porcello, San Girolamo, Duomo, Cattedrale),”. Giunti in Cattedrale sarà celebrata la Santa Messa da tutti i parroci del centro storico (San Gerlando, Badiola, santa Maria degli angeli, UP San Giuseppe-San Giacomo, UP Mater Misericordiae, San Francesco di Paola) con la partecipazione di tutte le Comunità del Centro Storico. Terminata la celebrazione tutti i presenti prenderanno parte alla solenne processione verso la Basilica, dove il simulacro dell’Immacolata sarà intronizzato sulla sua tribuna.