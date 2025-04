“Dinamite”, il processo su maxi traffico di droga: 52 condanne

Si e’ conclusa con 52 condanne per complessivi 365 anni di carcere l’udienza preliminare dell’operazione Dinamite, condotta dai carabinieri a giugno 2024 e sfociata in 112 arresti tra Messina e provincia nell’ambito di un’inchiesta sul traffico di droga. Al vaglio della gup di Messina Claudia Misale il gruppo che ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. In tutto 55 persone. Oltre alle 52 condanne il gup ha disposto anche due assoluzioni totali per Alessio Abate e Roberto Galati Giordano e un non luogo a procedere per incapacita’ per un altro imputato.

Tra le condanne la piu’ alta e’ stata a 15 anni e 6 mesi per Giuseppe Castorino e poi molte altre condanne tra 10, 5 e 2 anni di reclusione e varie assoluzioni parziali. Il blitz e’ stato il risultato di tre distinte indagini dei carabinieri di Messina e di Barcellona Pozzo di Gotto, coordinate dalla Dda di Messina, che hanno sgominato piu’ organizzazioni che spacciavano droga ed avevano collegamenti in Calabria, Campania, Lombardia e anche all’estero. Furono tre le ordinanze emesse da altrettanti gip. A Messina la base operativa era nel quartiere di Giostra, dove, grazie a case fortino, la droga veniva custodita per poi rifornire le varie piazze dello spaccio sia in citta’, che in provincia nella zona tirrenica e nebroidea.