Agrigento, ecco la nuova ordinanza che disciplina la movida per le feste di Natale 

Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha firmato la nuova ordinanza che disciplina la movida della Città dei templi in occasione delle festività natalizie. Il provvedimento entra in vigore venerdì 15 dicembre e durerà fino al prossimo 14 gennaio 2024. L’ordinanza fissa dei paletti per locali e attività soprattutto in materia di vendita di alcolici e orari di chiusura e musica.

Nel dettaglio, tutti i locali del centro di Agrigento dovranno rispettare i seguenti orari di chiusura: ore 2.00 tutti i giorni, con obbligo per i titolari dei locali di riduzione delle emissioni sonore all’esterno dalle ore 24.00, consentendo all’interno, esclusivamente filo diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno, nel rispetto della disciplina vigente in materia. Per quanto riguarda i locali di San Leone, invece, gli orari sono i seguenti: ore 2,00 dal lunedì al giovedì’ e la domenica con obbligo per i titolari dei locali di riduzione delle emissioni sonore all’ esterno dalle ore 01.00, consentendo all’interno, esclusivamente filo diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno, nel rispetto della disciplina vigente in materia; ore 3,00 il venerdì, il sabato e i prefestivi con obbligo per i titolari dei locali di riduzione delle emissioni sonore all’esterno dalle ore 01.00, consentendo all’interno, esclusivamente filo diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno, nel rispetto della disciplina vigente in materia. In tutti i casi il provvedimento prevede una tolleranza di 30 minuti per le operazioni necessarie da parte dei titolari, di sgombero e sistemazione locale.

Per quanto riguarda, invece, la vendita degli alcolici ecco le nuove prescrizioni: divieto dal giorno 15 dicembre 2023 fino al giorno 14 gennaio 2024, di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato alimentari, chioschi bar mobili su ruote itineranti, anche dispensate da distributori automatici, per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, su tutto il territorio comunale; divieto dal giorno 15 dicembre 2023 fino al giorno 14 gennaio 2024 di consumo e/o abbandono in luogo aperto al pubblico, di bevande alcoliche e non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale; divieto dal giorno 15 dicembre 2023 fino al giorno 14 gennaio 2024 di vendita per asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24,00 e fino alla chiusura degli esercizi; si consente dal giorno 15 dicembre 2023 fino al giorno 14 gennaio 2024 dopo le ore 24, esclusivamente agli esercizi pubblici ( ad es. bar e ristoranti), la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per il consumo immediato all’interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione.