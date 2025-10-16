Agrigento

Agrigento, furgoncino e auto in fiamme: al via le indagini

Il rogo si è verificato nella notte in via Venezia

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Notte di fuoco ad Agrigento. In fiamme il furgoncino di proprietà di un tunisino; nel rogo anche un’altra auto è rimasta coinvolta.
Lanciato l’allarme in via Venezia sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area; presente anche la polizia con gli agenti della sezione volanti che hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell’incendio. Nessuna pista al momento viene esclusa.

