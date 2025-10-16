Lampedusa

Migranti: circa 400 in poche ore a Lampedusa, 900 in hotspot

Per la giornata di oggi e' previsto il trasferimento di 80 persone con il traghetto Pietro Novelli diretto a Porto Empedocle

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

Proseguono senza sosta gli approdi a Lampedusa: nelle ultime ore sono giunti 368 migranti su cinque diversi barchini. All’hotspot di contrada Imbriacola si contano adesso quasi 900 presenze. Quattro imbarcazioni sono state soccorse, durante la notte, dalle motovedette di Capitaneria di porto, Guardia di finanza e Frontex. I finanzieri hanno inoltre rintracciato, lungo la strada di Ponente nella zona del camping, 77 persone tra egiziani, bengalesi, afghani e pakistani sbarcate autonomamente in un punto ancora da individuare dell’isola. Tutti i barconi soccorsi erano partiti dalla Libia e trasportavano da 42 a 94 migranti, fra cui diversi minori. Per la giornata di oggi e’ previsto il trasferimento di 80 persone con il traghetto Pietro Novelli diretto a Porto Empedocle

