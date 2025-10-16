Cultura

Copie speciali della rivista dei Carabinieri entrano nel patrimonio bibliotecario di Agrigento

Si tratta della copia dei Numeri Speciali “I Carabinieri del 1944 – Il Regno d’Italia” e “I Carabinieri del 1944 – Le Resistenze al regime collaborazionista”

Pubblicato 6 secondi fa
Da Redazione

Nell’ambito di attività di promozione storico – culturale avviata dalla Rivista “Rassegna dell’Arma dei Carabinieri”, il Comandante Provinciale di Agrigento, colonnello Nicola De Tullio, ha consegnato all’Archivio di Stato di Agrigento e Sciacca, alla Biblioteca Comunale “Franco La Rocca” di Agrigento, alla Biblioteca Lucchesiana di Agrigento, alla Fondazione Sciascia di Racalmuto, alla Biblioteca Comunale “Centro Culturale San Domenico” di Canicattì, una copia dei Numeri Speciali “I Carabinieri del 1944 – Il Regno d’Italia” e “I Carabinieri del 1944 – Le Resistenze al regime collaborazionista” che raccolgono testimonianze e approfondimenti sulla storia dell’Arma nella lotta di Resistenza per la liberazione dell’Italia e la fine della Seconda Guerra Mondiale.

Le opere potranno così entrare nel patrimonio bibliotecario e contribuire alla diffusione delle pagine di storia che hanno visto i Carabinieri impegnati nella lotta per la democrazia e la liberazione dal nazi – fascismo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Copie speciali della rivista dei Carabinieri entrano nel patrimonio bibliotecario di Agrigento
Agrigento

Terravecchia, l’ assessore Principato: “Al via la posa delle fondazioni dell’ex istituto Schifani”
Catania

Ruba portafogli e smartphone dei sanitari nella clinica in cui è ricoverata la madre, denunciata
Catania

Scoperta bottega dello spaccio, arrestato pusher
Catania

Corse clandestine di cavalli su strada pubblica, due denunce
Catania

Droga, soldi e pizzino con la contabilità: arrestata 49enne