Agrigento, guasto alla rete idrica: spunta una “fontana” in mezzo alla strada

Mentre ci sono quartieri interi senza acqua da oltre 20 giorni e sono costretti, non solo a pagare le bollette, ma anche a comprare l’autobotte, una grossa perdita d’acqua si è registrata nella centralissima via Acrone ad Agrigento; un tombino si è trasformato in una sorgente, segno che la tubatura era rotta e poi l’acqua ha iniziato a zampillare in aria, come in una fontana, spinta dalla pressione. Il video della in pochi minuti ha registrato decine di commenti. E’ il caso di dirlo: “Vinni l’acqua”.