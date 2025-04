Il viaggio a Lampedusa di Papa Francesco in uno speciale in onda su Rai3

Nel luglio del 2013, pochi mesi dopo la sua elezione, Papa Francesco scelse come meta del suo primo viaggio la piccola isola di Lampedusa. Era rimasto colpito – come dirà egli stesso – dal dramma dei migranti e dai ripetuti naufragi. La sua omelia rimase indimenticabile. È quel giorno che per la prima volta Francesco pronunciò l’espressione “globalizzazione dell’indifferenza”, espressione che ripeterà in molte altre occasioni per risvegliare le coscienze.

“Il viaggio di Francesco” è il titolo del reportage che aprirà “Tgr Mediterraneo”, in onda domani 27 aprile alle 12.25 su Rai 3. Il reportage ripropone i passi più rilevanti di quell’omelie e il racconto di Vincenzo Morgante, attuale direttore di Tv 2000, la Tv dei vescovi, che in quel periodo era a capo della redazione siciliana della Rai. Poi l’incontro con la madre di Vittorio Arrigoni, l’attivista e giornalista che nell’aprile di quattordici anni fa venne rapito e ucciso a Gaza da terroristi islamici. Per anni aveva raccontato le atrocità della guerra nella Striscia. La madre Egidia ne tiene viva la memoria parlandone nelle scuole. Quindi in Giordania, dove i conflitti mediorientali hanno messo in crisi l’economia.

Soprattutto il turismo, che era una delle risorse principali grazie a siti straordinari come quello dell’antica città di Petra. Infine, “Mediterraneo” torna a Malta, negli ultimi anni set privilegiato dall’industria mondiale del cinema. L’isola offre strutture e scenari che si prestano a ogni racconto, che si tratti di tempeste in mare o dell’antica Roma. “Mediterraneo” è una rubrica storica della Tgr Rai, arrivata alla trentatreesima stagione. Viene realizzata a Palermo dalla Tgr Sicilia in collaborazione con le altre testate Rai, con le sedi di corrispondenza estere e con il canale francese France 3. La delega Tgr per Mediterraneo è del condirettore Roberto Gueli, caporedattore Rino Cascio, curatore Nicola Alosi, in redazione Vicky Sorci. L’edizione è di Emanuele Guida e Antonio Prestigiacomo.