Agrigento, il Liceo Politi diventa anche Liceo Artistico

Il Liceo Raffaello Politi di Agrigento dopo gli indirizzi scientifico tradizionale, scientifico opzione scienze applicate, scientifico STEM, curvatura biomedica, scienze umane, scienze umane opzione economico sociale, liceo del Made in Italy, si arricchisce con l’attivazione del nuovo indirizzo Artistico. Il Liceo Artistico affronta, in generale, lo studio dei fenomeni estetici e della pratica artistica, favorendo la comprensione dei metodi della ricerca e della produzione artistica, la relativa padronanza di linguaggi e tecniche e la conoscenza del patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale, per coglierne pienamente la presenza e il valore nella società odierna.

“Siamo entusiasti di annunciare l’attivazione del liceo artistico, ci comunica la Dirigente scolastica Prof.ssa Santa Ferrantelli. Sarà un luogo in cui i nostri studenti potranno esprimere la loro creatività, sviluppare il loro talento artistico e crescere come individui. È un nuovo capitolo emozionante per la nostra comunità scolastica. Il liceo artistico rappresenterà per i nuovi studenti un ambiente educativo dedicato alla coltivazione della creatività e delle abilità artistiche. Offrirà loro l’opportunità di esplorare diverse forme d’arte, sviluppare il proprio stile e approfondire la comprensione del mondo artistico. Questa esperienza non solo contribuirà alla formazione accademica, ma anche allo sviluppo personale, stimolando la creatività e la visione artistica. Vi rinnoviamo l’appuntamento a domani 19 gennaio e a Sabato 3 febbraio per saperne di più sul nuovo indirizzo ed avere l’opportunità di conoscere da vicino la nostra ricca offerta formativa “.

Il Liceo Artistico è finalizzato allo studio teorico e pratico dell’Arte, applicata a vari settori specifici d’indirizzo. Oltre ad una solida preparazione di base nelle materie letterarie, matematico-scientifiche e in lingua straniera, la formazione si compie tramite lo studio della storia dell’arte e dei linguaggi artistici e l’acquisizione di tecniche grafiche ed esecutive nonché pittoriche, plastiche, architettoniche e multimediali. Le materie sono comuni nel primo biennio e si differenziano dal terzo anno in poi, quando gli studenti scelgono il proprio indirizzo. Alle materie tradizionali come italiano e letteratura, storia, geografia, lingua straniera, matematica , scienze naturali, storia dell’arte e scienze motorie, sono inserite, nei programmi dei primi due anni, le discipline grafiche, le discipline pittoriche, le discipline geometriche, le discipline plastiche e scultoree. Queste discipline di indirizzo si completano con l’attività di laboratorio artistico cui gli studenti partecipa.Nell’ambito del Liceo Artistico attivato al Liceo Politi sarà possibile al triennio scegliere tra i seguenti indirizzi: Architettura e ambiente Audiovisivo e multimediale Grafica