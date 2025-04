Istituto Archimede di Cammarata, al via prime attività Erasmus in Finlandia

L’IISS Archimede avvia le prime attività del programma Erasmus+. A dare lo start quattro docenti, un’assistente amministrativa accompagnati dalla dirigente scolastica Giusi Gugliotta. La delegazione formata anche da Rosario Balletti, Dino Botindari, Linda Mancuso, Rosalia Lo Sardo e Debora Falletta sta vivendo un’esperienza straordinaria di job shadowing in Finlandia, presso l’istituto Tahvonlahden Ala-Asteen Koulu Ja Päiväkoti di Helsinki, capace di trasformare la prima esperienza di mobilità Erasmus+ della scuola in un’opportunità unica di crescita professionale e personale.

La dirigente Gugliotta esprime grande soddisfazione poiché ha sempre creduto nell’internazionalizzazione della scuola come valore aggiunto, in particolare nei progetti Erasmus che coinvolgono sia il personale scolastico che gli studenti. Osservare e vivere da vicino un sistema scolastico così diverso da quello italiano, e per certi versi all’avanguardia, con approcci metodologici e pedagogici innovativi è motivo di arricchimento professionale.

L’attività di job shadowing in una scuola finlandese non è solo un’occasione di confronto, ma una vera immersione in un modello educativo che da anni incuriosisce e ispira, esso infatti permette di comprendere le buone pratiche didattiche, le metodologie attive, l’uso consapevole delle tecnologie e, soprattutto, un’attenzione profonda al benessere dello studente. Tornando in Italia, la delegazione porterà con sé nuove idee e una visione più europea della scuola. L’Erasmus non è solo una parentesi: è un seme che continua a germogliare anche dopo il ritorno nelle proprie scuole.