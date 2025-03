Agrigento in festa con il Mandorlo in Fiore, oggi l’accensione del Tripode dell’Amicizia 

Un tripudio di colori, danze e sorrisi. Si è aperta ieri mattina la 77ª edizione del Mandorlo in Fiore. Oltre trenta gruppi di tutto il mondo hanno sfilato per le vie della città accolti da una folla di persone, tra turisti e locali, che hanno apprezzato costumi e balli. I gruppi hanno percorso via Atenea per poi esibirsi nel palco di piazza Cavour. Il corteo è stato aperto da un maestoso carro allegorico, disegnato dall’artista agrigentino Sergio Criminisi e realizzato dai fratelli Leone di Sciacca, che racconta la storia di Agrigento tra cultura e letteratura.

Oggi pomeriggio la manifestazione entra nel vivo con il suggestivo momento dell’accensione del Tripode dell’Amicizia, simbolo dell’intera Sagra, che avverrà nella magnifica cornice della Valle dei Templi.

“Anche quest’anno Agrigento ha il suo evento, un fiore all’occhiello per la città nell’anno della Capitale della Cultura.” ha dichiarato il sindaco Franco Miccichè. “Grande emozione, si entra nel vivo del folklore e della sagra. Una kermesse per la gente che si svolgerà in strada, arrivano pullman da tutte le parti e le strutture turistiche registrano buoni numeri. Speriamo di continuare così.” dice l’assessore Carmelo Cantone.