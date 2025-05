Niko Pandetta ancora nella bufera

Niko Pandetta di nuovo nella bufera e stavolta non solo per colpa sua.

Tutto è andato inscena al One Day alla Plaia a Catania – racconta www.lasicilia.it – quando il rapper Baby Gang ha chiamata in videochiamata Niko Pandetta che, però, si trova attualmente in carcere. «È mio fratello, voglio un cazzo di casino per Niko Pandetta» ha detto Baby Gang davanti ad almeno ventimila persone riunite alla Plaia per il tradizionale concerto del Primo Maggio.

A quel punto è apparso il viso di Pandetta mentre Baby Gang insieme a lui ha cantato “Italiano”. Non è del tutto chiaro se Baby Gang abbia chiamato in diretta Pandetta o se il video fosse stato registrato prima. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Pandetta è nato come cantante neomelodico per poi “riciclarsi” come trapper ed era salito agli onori delle cronache quando dedicò un brano a suo zio, il boss Turi Cappello.