Agrigento, inaugurato il Centro Caleido: unicità e centralità della persona al centro del progetto 

È stato inaugurato ieri sera ad Agrigento, nei pressi del Tribunale in via Mazzini 169, il Centro Caleido. Si tratta di un centro polispecialistico che offre percorsi riabilitativi e preventivi di Logopedia, Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Sostegno Psicologico e Psicoterapia, Interventi Psico-educativi, Trattamento dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, Doposcuola Specialistico, Sostegno alla genitorialità, Parent Training. Caleido Centro Polispecialistico nasce dal desiderio di costruire uno spazio in cui integrare competenze e professionalità specifiche e comporre un’equipe multidisciplinare trasparente in costante crescita e aggiornamento.

Accoglienza, competenza e sinergia caratterizzano l’equipe di Caleido, un team a confronto per il bambino, la persona e la famiglia, nell’area della salute e del sostegno allo sviluppo con le sue traiettorie tipiche e atipiche. I pilastri della progettualità di Caleido sono infatti la centralità e l’unicità della persona: essa è vista nella sua integralità e nel suo evolversi in forme sempre nuove e colme di valore e bellezza, proprio come colme di bellezza appaiono le composizioni di colore dentro ad un “Caleido-scopio”. Una grande soddisfazione per il successo conseguito dal lavoro dalle tre giovani socie e creatrici della cooperativa sociale Prisma, Chiara Trupia, Ilaria Gallina, Gloria Scorsone e di tutto il team di specialisti che ha creduto nell’iniziativa e ne ha accompagnato con entusiasmo il faticoso percorso di realizzazione.