Agrigento, inaugurato un monumento per le vittime della strada

Vittime per distrazione, per alta velocità per mancato rispetto della distanza di sicurezza. Sono tantissime le cause che determinano incidenti automobilistici con morti. Oggi 20 novembre, ad Agrigento, per la giornata delle vittime della strada è stata scoperta una statua “Esserci o non esserci …basta un attimo”, davanti alla Prefettura in Piazza Aldo Moro, in una zona verde che Coldiretti Agrigento ha ripulito e abbellito.

La realizzazione dell’opera è stata promossa dall’associazione italiana “Familiari e vittime della strada A.P.S.” con la referente locale Carmelina Nobile. Il monumento è stato creato dall’artista Giuseppe Cacocciola grazie al contributo dell’associazione, di enti pubblici e anche con donazioni private.

Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, il sindaco Miccichè, le autorità civili e militari.